Truy bắt đạo tặc cướp súng của bảo vệ kho bạc

Anh Nguyễn Bá Thập (37 tuổi, nhân viên bảo vệ Kho bạc Nhà nước quận Sơn Trà) cho biết, vào lúc rạng sáng anh nghe có tiếng động lạ ở cơ quan. Anh giắt súng trong người, đi kiểm tra các dãy nhà thì phát hiện có hai người đàn ông đang lúi húi ở cửa phòng chứa két tiền.

Anh Thập gọi thêm đồng nghiệp Đặng Đình Linh (36 tuổi) cùng vây bắt những kẻ đột nhập... Khi chúng đang phá khóa cửa, anh Thập giơ súng quát: “Đứng im”. kẻ gian không hoảng sợ mà quay lại tấn công các anh. Trước tình thế nguy kịch, bảo vệ Thập bắn súng cảnh cáo nhưng đạn không nổ.

Một tên cầm roi điện tấn công anh Thập, cướp khẩu súng. Hằn nhằm vào anh, bóp cò 3 lần song đạn không nổ... Hai bên giằng co nhau một lúc, chúng nhảy qua hàng rào, chạy thoát thân.

Kẻ gian để lại tại hiện trường vào rạng sáng 11/9 một ba lô với nhiều dụng cụ chuyên dùng để phá khóa. Theo nhà chức trách, vụ việc được phát hiện kịp thời nên tài sản trong Kho bạc chưa bị lấy đi.

Ngày 16/9, Công an quận Sơn Trà cho biết hai nghi can đột nhập kho bạc chừng 30 tuổi, dáng cao to, thông thạo địa bàn ở đây, lành nghề trong việc cắt phá khóa cửa. Các nghi phạm đang bị nhà chức trách ráo riết truy tìm.

Theo Minh Nhật (VNE)