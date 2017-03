Truy bắt đối tượng chém chết 4 người trong một gia đình

Sáng 4 -7, ông Vi Cảnh Toàn, Bí thư Đảng ủy xã vùng biên Tam Hợp (huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An) cho biết: “Vụ bàng hoàng phát hiện 4 người trong một nhà nằm chết bí ẩn ở bản Phồng, xã Tam Hợp là vụ án mạng, giết người.

Kẻ ác đã dùng dao chém vào cổ các nạn nhân đến chết, rồi bỏ trốn. Người mẹ trẻ đang ôm con trai 8 tháng tuổi vào lòng cũng bị chém chết cả hai mẹ con. Hiện cơ quan công an đang khoanh vùng, điều tra, truy bắt nghi can”.

Người dân bản Phồng, xã Tam Hợp (huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An) bàng hoàng, đau buồn khi hay tin bà Viêng Thị Chương (60 tuổi) cùng con trai, con dâu và cháu nội bị chém chết. Ảnh: V.Lam

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin khoảng 15 giờ chiều 2-7, hai cha con ông Vi Văn Hoài (cha) và Vi Văn Tuyên (con, cùng trú xã Tam Hợp) mang dụng cụ, lội bộ khoảng 5km đường rừng vào đánh bắt cá ở khu vực khe Cát Tả (bản Phồng, xã Tam Hợp).

Tuy nhiên, khi đang lội ngược con khe để đánh cá thì hai cha con ông Hoài hốt hoảng khi phát hiện tới bốn thi thể bên con khe và trước chiếc lán dựng trên rẫy. Trong đó, anh Lô Văn Thọ (27 tuổi), bị chém ở cổ, nằm chết trước lán trên rẫy, bà Viêng Thị Chương (60 tuổi, mẹ anh Thọ) bị chém ở cổ, vết thương ở bụng, nằm gục chết bên bờ khe, suối. Chị Lê Thị Yến (25 tuổi, vợ anh Thọ) đang ôm con nhỏ 8 tháng tuổi cũng chém chết cả hai mẹ con.

Ngay lập tức, hai cha con ông Hoài chạy về báo với Đồn Biên phòng Tam Hợp (đóng tại huyện Tương Dương) và Công an xã Tam Hợp.

Đồn Biên phòng Tam Hợp đã triển khai lực lượng cùng Công an xã và UBND xã Tam Hợp đi vào hiện trường, xác minh thông tin và bảo vệ hiện trường để phục vụ điều tra. Thời gian qua, bà Chương cùng vợ chồng anh Thọ, chị Yến vào khu vực khe Cát Tả dựng lán tranh tre, nứa lá để trồng lúa kiếm cái ăn.

Để đến hiện trường chỉ có cách đi bộ hơn 1 giờ đồng hồ cắt rừng và nương rẫy.

Cơ quan công an huyện Tương Dương phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An vào khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án.

Ông Nguyễn Anh Minh, Chủ tịch UBND xã Tam Hợp cho biết: “Hoàn cảnh gia đình vợ chồng bà Chương, anh Thọ rất khó khăn, thuộc hộ nghèo.

Bà Chương, anh Thọ, chị Yến và cháu nhỏ 8 tháng tuổi bị giết chết, giờ trong gia đình chỉ còn ông Lô Văn Tình (chồng bà Chương). Chúng tôi đã vào thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ, giúp đỡ ông Tình. Chiều 3-7, người thân, người dân cùng chính quyền địa phương đã làm lễ an táng các nạn nhân theo phong tục địa phương”.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tương Dương và Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.