Truy bắt giám đốc lừa đảo

Lê Minh Long mở công ty hoạt động kinh doanh lĩnh vực nuôi trồng hải sản đã lừa hàng trăm triệu đồng của nhiều người dân, đang bị truy nã toàn quốc.



Chân dung vị giám đốc lừa Lê Minh Long

Với mác giám đốc Công ty TNHH Bảo Long, Long khoe với nhiều người rằng có nhiều trại sản xuất và nuôi tôm giống. Hiện công ty cần sang lại một diện tích gần chục ha nuôi tôm trên cát, tại bãi biển xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ. Chứng kiến bãi cát trải dài chưa sử dụng nuôi tôm, nhiều người đã ra hàng trăm triệu đồng, đưa cho giám đốc Lê Minh Long để sở hữu khu đất trên.Sau một thời gian, họ phát hiện bị lừa, bãi cát trên không phải của Công ty Bảo Long. Có ít nhất trên 10 người khác là chủ của cửa hàng xăng dầu, hiệu vàng,… bị lừa vì cả tin “vị giám đốc" này.Sau khi ôm tiền của nhiều người, Lê Minh Long lẳng lặng bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh làm... bồi bàn một quán ăn.Công an huyện Đức Phổ đã khởi tố vụ án và ra lệnh truy nã Lê Minh Long. Sau một thời gian truy nã, vừa qua tổ CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Đức Phổ đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt đối tượng tại một khách sạn ở tỉnh Bình Dương.