Truy bắt hai băng “thi” đua xe với hơn 50 đối tượng tham gia

Theo Trần Thanh Phong (TNO)

Theo thiếu tá Phong, khoảng 21 giờ ngày 9.4, trong lúc đi tuần tra, các chiến sĩ Đội cảnh sát trật tự cơ động phát hiện hai nhóm thanh niên tuổi teen đang tổ chức “thi” đua xe tại đường tránh quốc lộ 1A, thuộc khóm 1, P.7, TP.Bạc Liêu.Hai nhóm đối tượng trên có khoảng 40 xe, với hơn 50 đối tượng tham gia. Trước tình hình trên, lực lượng công an đã tổ chức vây bắt. Tuy nhiên, chỉ tạm giữ được một số đối tượng, hàng chục đối tượng còn lại rồ ga phóng xe lao thẳng vào lực lượng công an để giải vây, tháo chạy.Qua điều tra, đến ngày 12.4, công an đã làm rõ được 10 đối tượng tham gia, tạm giữ 10 xe gắn máy. Các “quái xế” này khai nhận tất cả số xe máy của họ đều được thay đổi kết cấu như: tháo bửng, đôn, xoáy nòng, thay pô… cho xe chạy mạnh, nhanh, pô nổ lớn.Hằng đêm các đối tượng này tụ tập thành băng nhóm chạy xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô inh ỏi... trên các tuyến đường chính trong nội ô TP.Bạc Liêu. Hành động trên diễn ra liên tục đã gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm đến tình mạng người tham gia giao thông.Theo cơ quan công an, các đối tượng đa số ở độ tuổi 15-16, trong đó có nhiều đối tượng bỏ học, không nghề nghiệp ổn định. Đặc biệt, có một số học sinh đang học tại một số trường trung học phổ thông cũng tham gia.Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ để có hình thức xử lý phù hợp.