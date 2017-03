Truy bắt hai kẻ giết người, cướp taxi trên đê

Vào lúc 8h sáng ngày 2/8, tại khu vực triền đê sông Lô, xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, quần chúng nhân dân phát hiện xác một nam thanh niên nằm chết gục, người bê bết máu và đầu bị đập vỡ bằng vật cứng.



Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an thành phố Việt Trì đã có mặt tại hiện trường.



Nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Chí (29 tuổi), lái xe taxi BKS 19N-9782 của hãng taxi Thanh Tuyền có trụ sở tại thành phố Việt Trì.



Đến trưa ngày 3/8, tin báo từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết có 1 chiếc xe taxi của hãng Thanh Tuyền bị bỏ lại ở thành phố Vĩnh Yên.



Trong quá trình điều tra vụ án, các trinh sát nhận được 1 tin báo từ trạm soát vé cầu Việt Trì, đó là rạng sáng ngày 2/8 có chiếc taxi của hãng Thanh Tuyền qua cầu. Taxi Thanh Tuyền mua vé tháng nhưng khi qua đây lái xe lại dừng lại mua vé. Chưa qua khỏi barie, xe bị chết máy, một thanh niên ra khỏi xe và nhờ nhân viên soát vé đẩy giúp. Tất cả những hình ảnh này đã được camera tự động của trạm thu lại.

Cũng trong khoảng thời gian này, các trinh sát xác định, đêm 1/8 rạng sáng ngày 2/8 có hai thanh niên sau khi hát karaoke ở quán Thanh Tuyền đã thuê anh Nguyễn Xuân Chí chở lòng vòng qua rất nhiều điểm ở thành phố Việt Trì.



Trong số các đối tượng nằm trong tầm ngắm, có Nguyễn Anh Tuấn (23 tuổi, trú tại khu 3 thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh). Tuấn đã có 2 tiền án về tội đánh người, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản vừa mãn hạn tù. Sau khi ra tù, Tuấn ít về nhà và tiếp tục phạm tội gây rối trật tự công cộng bị xử lý hành chính rồi bỏ đi lang thang, ăn chơi đàn đúm với bạn bè.



Tuấn có quan hệ với đối tượng Nguyễn Ngọc Ngạn (23 tuổi, trú tại xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh). Qua xác minh, Ngạn từng có tội đánh người gây thương tích, bị Công an huyện Phù Ninh ra lệnh truy nã. Tháng 6 vừa rồi về đầu thú, gia đình Ngạn và người bị hại tự thỏa thuận nên được đình chỉ vụ án và Ngạn chỉ bị xử lý hành chính. Người nhà của Ngạn chỉ biết Ngạn đang đi học đóng tàu hoặc lái tàu ở Hải Phòng, còn địa điểm cụ thể và học như thế nào thì không ai biết.



17h ngày 4/8, các trinh sát của phòng PC 45 – Công an tỉnh Phú Thọ đã khống chế, tóm gọn 2 nghi phạm vụ giết người, cướp taxi táo bạo kể trên khi các đối tượng đang trốn tại nhà nghỉ Tây Đô, phường Phúc La, quận Hà Đông.



Tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Theo đó, sau khi hát karaoke tại quán Thanh Tuyền, đến khoảng 23h đêm 1/8, hai đối tượng thuê xe taxi của hãng Thanh Tuyền do anh Nguyễn Văn Chí lái đi lòng vòng nhiều nơi tại thành phố Việt Trì.



Sau khi yêu cầu đưa ra bến phà Đức Bác, Tuấn ngồi lại trong xe còn Ngạn xuống tầu hút cát dưới bến sông lấy 2 tuýp nước giấu vào người mang lên xe ngồi ghế sau rồi yêu cầu người lái taxi đưa bọn chúng đi tìm bạn gái ở nhà nghỉ trên đường 32C khu vực Đền Hùng.



Sau khi lòng vòng ở khu vực này, bọn chúng lại yêu cầu lái xe đưa về trường Cao đẳng hóa chất (phường Gia Cẩm, Việt Trì). Dừng ở cổng trường hóa chất, các đối tượng lại yêu cầu đưa lên cầu Việt Trì rồi quay xe theo đường đê sông Lô về bến phà Đức Bác.

Đến khu vực triền đê khu vực xã Sông Lô hai tên đã dùng tuýp nước đập nhiều nhát vào đầu lái xe taxi đến chết rồi đẩy xác của lái xe xuống triền đê và lái xe quay trở lại đi hướng Vĩnh Phúc. Khi qua trạm soát vé xe bị chết máy, Ngạn phải xuống xe rồi nhờ 1 nhân viên soát vé đẩy, xe mới nổ máy được. Trên đường đi, do ắc quy yếu nên xe nhiều lần chết máy.



Đến thành phố Vĩnh Yên, không nổ máy lại được, hai tên bắt xe khách về Hà Nội, sang Gia Lâm và đêm 2/8 thì đi Hải Phòng, sau đó lại trở về Hà Nội.



Nhằm che đậy dấu vết của mình, Tuấn và Ngạn liên tục thay đổi nhà nghỉ và thay đổi phương tiện đi lại, khiến việc điều tra, phá án của các chiến sỹ công an càng thêm khó khăn.





Theo Đinh Vũ (Bee)