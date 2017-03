Truy bắt hung thủ bắn người giữa trung tâm TP.HCM

Ngày 20-3 nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết hiện Công an quận 1 đang phối hợp cùng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM điều tra, truy xét hai thanh niên gây ra vụ nổ súng bắn một người nước ngoài vào đêm 19-3.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 đêm 19-3, ông NLQ (39 tuổi, quốc tịch Canada) cùng ba người bạn

cũng quốc tịch Canada, đang đi bộ trên đường Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, quận 1. Khi nhóm của ông Q. đến trước quán Gold Beer Club (64, đường Tôn Thất Thiệp) thì bất ngờ có hai thanh niên đi trên một xe máy áp sát đến. Người thanh niên ngồi sau bất ngờ rút súng, nã một phát đạn về phía ông Q. rồi hai thanh niên rồ xe máy tẩu thoát. Sau tiếng súng nổ, nhóm bạn và những người xung quanh thấy ông Q. khuỵu xuống với một vết thương do trúng đạn ở đùi phải. Sau đó, ông Q. được nhóm bạn đưa vào BV Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu. bệnh viện xác định vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng. Khi tiếp nhận trình báo, Công an quận 1 và các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường; lấy lời khai của ông Q., nhóm bạn đi cùng và các nhân chứng chứng kiến.





Hiện trường vụ nổ súng nhằm bắn nhóm người nước ngoài. Ảnh: HT

Bước đầu ông Q. và nhóm bạn cho biết mới đến Việt Nam để du lịch vài ngày trước. Các thành viên trong nhóm ông Q. khẳng định không có thù oán, mâu thuẫn với ai. Còn các nhân chứng khai báo hai thanh niên dùng súng bắn người đi xe máy hiệu SH màu đen. Người cầm lái mặc áo sơ mi trắng; còn người ngồi sau và là người trực tiếp nổ súng bắn người thì mặc áo khoác màu đen, quần jean… Các nhân chứng khẳng định chỉ có một tiếng súng nổ và sau đó thấy ông Q. khuỵu xuống do trúng đạn.

H.TUYẾT