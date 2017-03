Truy bắt hung thủ đâm chết người

Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra vụ hai người cùng lúc thiệt mạng tại khu nhà trọ ở xã Tiến Hưng (thị xã Đồng Xoài, Bình Phước). Qua xác minh nạn nhân là ông Đào Xuân Thọ (43 tuổi, chủ nhà trọ) và anh Phạm Văn Thiệp (32 tuổi, cháu họ ông Thọ).

Theo anh Trần Xuân Hùng (cháu ông Thọ), chiều tối 10-2, anh Hùng cùng ông Thọ, anh Thiệp và bốn người khác trong gia đình đang ăn cơm thì có hai thanh niên đi xe máy vào khu nhà trọ. Nghi ngờ hai người lạ là kẻ gian nên anh Thiệp gọi điện thoại cho vợ bảo khóa cửa phòng trọ cẩn thận nhưng chị không bắt máy. Sốt ruột, anh Thiệp bước ra thì phát hiện hai thanh niên lạ đang đá cửa, bẻ khóa một phòng trọ. Khi anh hỏi: “Hai người kiếm ai?”, bất ngờ một trong hai người lớn tiếng chửi mắng rồi rút dao đâm anh Thiệp.





Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: HN

Anh Hùng kể tiếp: “Bị tấn công bất ngờ, anh Thiệp chạy lên nhà ông Thọ cầu cứu. Thấy anh Thiệp bị tấn công, ông Thọ chạy xuống nhà trọ. Lúc này có hai người đàn ông dừng xe giữa đường, một tên cầm chiếc xẻng trên tay lao vào tấn công chúng tôi. Tôi cùng một số người dân đuổi theo tên cầm xẻng và bắt được hắn trói vào cổng. Khi quay lại thì thấy anh Thiệp nằm bất động trên đường. Ông Thọ cũng bị đâm vào tim nên mọi người tập trung lo đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Thọ và anh Thiệp đã tử vong tại bệnh viện. Cùng lúc, một xe máy chở hai người, trong đó có một người được gọi là Tâm “xì” xuất hiện ở hiện trường. Tâm “xì” cùng đồng bọn ngang nhiên giải cứu người bị trói ở cổng nhà anh Hùng mà người dân bắt được trước đó.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ một đoản phá khóa xe, trong cốp chiếc xe Dream của hai nghi can xông vào nhà trọ có nhiều đầu vam dùng để phá khóa xe máy. Người dân địa phương phản ánh khu vực này thường xuyên bị mất trộm tài sản, chủ yếu là xe máy. Cách đó vài ngày, khu nhà trọ của ông Thọ và một nhà dân bên cạnh cũng bị trộm viếng, nẫng mất hai xe máy.

Theo thông tin ban đầu, hai nghi can liên quan đến vụ án giết người đã ra đầu thú. Qua khai thác lời khai, công an bắt giữ tiếp hai người khác có liên quan. Còn nghi can dùng dao đâm chết ông Thọ, anh Thiệp vẫn đang bỏ trốn. Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang truy bắt hung thủ giết người bỏ trốn, đồng thời kêu gọi đối tượng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

N.ĐỨC