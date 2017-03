Truy bắt hung thủ giết người vì giành chỗ buôn bán

Vụ án xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 16-10, trong lúc bán trái cây tại chợ lề đường Trần Khắc Chân (thị trấn Hóc Môn) bà Nguyễn Thị Phượng (51 tuổi) xảy ra cãi nhau với anh Nguyễn Văn Quý (36 tuổi, quê Thanh Hóa) về việc tranh giành chỗ buôn bán.

Lúc này Phương (con ruột của bà Phượng) đang bán gần đó bèn đến bênh mẹ, cãi nhau với anh Quý. Trong lúc cãi nhau, Phương lấy con dao Thái Lan ở quán bún bò gần đó đâm anh Quý. Thấy Phương cầm dao, anh Quý dùng cây lau nhà để đánh trả nhưng không trúng nên bỏ chạy. Phương đuổi theo anh Quý và đâm một nhát vào bụng. Lúc này anh Trần Hữu Trị, là một người dân đang đứng ở phía trước nhà chứng kiến việc Phương đuổi đâm anh Quý bèn tri hô nên Phương bỏ chạy và vứt con dao Thái Lan vào hẻm.

Ngay sau đó, anh Trị cùng với một số người dân đưa anh Quý đi bệnh viện cấp cứu. Quá trình điều trị xác định anh Quý bị một vết thương thấu bụng gây thủng ruột non, tỉ lệ thương tích 54%. Công an huyện Hóc Môn đã khám nghiệm hiện trường vụ án, thu giữ con dao Phương dùng để đâm anh Quý. Nhận thấy hành vi của Phương có dấu hiệu của hành vi giết người nên sau đó Công an huyện Hóc Môn đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.