Truy bắt kẻ chém chết mẹ, chém chị dâu trọng thương

Ngày 3-9, Công an huyện Phúc Thọ cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội truy bắt đối tượng Bùi Minh Đạt (SN 1978, trú tại xã Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội). Đạt được xác định là đối tượng gây ra cái chết của bà Vũ Thị Tỉnh (SN 1947), mẹ đẻ của Đạt, và chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1968), chị dâu Đạt.



Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ án xảy ra chiều ngày 1-9. Xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống, Đạt đã dùng dao chém liên tiếp vào tay, đầu, bụng chị dâu mình, đến khi chị này gục xuống mới thôi. Tiếp đó, Đạt cầm dao đuổi bà Tỉnh chạy ra góc vườn, chém nhiều nhát vào người mẹ mình, khiến bà Tỉnh tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xã Thọ Lộc đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Phúc Thọ và Công an thành phố Hà Nội.

Tại hiện trường, bà Vũ Thị Tỉnh nằm gục trên vũng máu. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên thi thể nạn nhân có 12 vết chém ở các vị trí như đầu, cổ, tay, bụng... Chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh bị 13 vết chém, được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết.

Sau khi gây án, Đạt đã bỏ trốn. Hiện cơ quan công an đang ráo riết truy bắt đối tượng này để làm rõ, xử lý.

Theo Tiến Nguyên (Dân trí)