Truy bắt kẻ cướp giật gây chết người

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 sáng 11-9, một người nước ngoài điều khiển xe máy chở theo bạn gái từ hướng cầu Sài Gòn rẽ vào đường Trần Não, quận 2.

Khi vừa qua khỏi cầu Đen (thuộc phường Bình An, quận 2) vài trăm mét có hai thanh niên đi xe máy hiệu Wave lao lên ép sát giật chiếc giỏ xách cô gái đeo trên vai. Cô gái cố giằng giỏ xách với kẻ cướp khiến xe máy do người nước ngoài điều khiển chao đảo, té xuống đường. Hai kẻ cướp không giật được giỏ xách đã rú ga tẩu thoát.

Tại hiện trường, cô gái nằm bất động đã được người dân địa phương đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau ba ngày cấp cứu tại BV Chợ Rẫy, đến ngày 14-9, cô gái trẻ đã tử vong do bị chấn thương sọ não nặng. Qua xác minh nạn nhân tên Nguyễn Thị Tuyết Loan, 21 tuổi, quê ở Đồng Nai.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận 2 đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

AN DANH