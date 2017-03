Truy bắt kẻ đổ thuốc sâu cực độc vào bể nước ở đám cưới

Bể chứa nước tại đám cưới bị độc thuốc trừ sâu.

Theo tường trình và điều tra ban đầu, đêm 1-9, vợ chồng ông Thọ, bà Thanh tổ chức đám cưới vui cho con trai là anh Đào Quang Vinh. Đồng thời vợ chồng ông Thọ và người thân cũng chuẩn bị nấu mâm, cỗ để rước dâu vào ngày mai.



Trong đêm này, khi mọi người đang hát hò vui vẻ thì bỗng dưng loa tắt máy đột ngột. Chủ cho thuê loa đài, rạp đám cưới kiểm tra phát hiện toàn bộ hệ thống âm thanh bị bỏ nước ướt và mùi thuốc sâu bốc lên nồng nặc.

Sau đó, người em ruột của bà Thanh mang thịt bò ra rửa để chế biến món ăn thì phát hiện nước trong bể chảy ra màu trắng như nước gạo có mùi thuốc sâu hôi thối.



Ông Đào Quang Thọ bên bể chứa nước bị kẻ xấu đổ thuốc trừ sâu vào để đầu độc cả đám cưới.



Lúc này, mọi người tại đám cưới hốt hoảng, lo sợ khi dùng đèn pin soi vào bể chứa nước có lọ thuốc sâu nổi lên trên. Gia đình ông Thọ và những người tại đám cưới vớt lên một lọ thuốc trừ sâu nhãn hiệu WAVOTOX 585EC (dung tích 100 ml) đã mở nắp.



Do vậy, gia đình ông Thọ đã báo sự việc lên Công an xã Đức Dũng và Công an huyện Đức Thọ. Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Đức Thọ đã cử các chiến sĩ cảnh sát hình sự đến hiện trường thu thập chứng cứ, lấy lời khai của gia đình bị hại và nhân chứng vào cuộc điều tra. Công an cũng đã thu giữ vỏ lọ thuốc sâu, lấy mẫu nước để mang đi giám định.



Khu vực tổ chức đám cưới, hệ thống loa đài âm thanh bị đổ nước trừ sâu vào.

Cho đến chiều 10-9, vợ chồng ông Thọ cũng đang hoang mang, lo lắng, mong sớm tìm ra kẻ độc ác đã đổ thuốc trừ sâu vào bể nước. Ông Thọ cho biết thời gian qua gia đình ông không mâu thuẫn với ai.



Theo nhận định của ông Quý, hiện đang khoanh vùng nghi vấn từ mâu thuẫn của các chủ cho thuê rạp đám cưới và loa đài. Gia đình Thọ không thuê rạp và loa đài của các chủ rạp ở xã Đức Dũng mà thuê ở xã Đức An.