Truy bắt kẻ giết người trong vườn cao su do ghen tuông

(PL)- Công an huyện Bàu Bàng cho biết đang phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương truy bắt nghi can Nhâm Anh Kiệt (35 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, Kiệt và chị X. (41 tuổi, quê Thanh Hóa, đã ly dị chồng) cùng làm công nhân ở huyện Bàu Bàng và thuê phòng trọ chung sống với nhau như vợ chồng. Thời gian gần đây giữa chị X. và gã “phi công trẻ” thường xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Tối 26-10, Kiệt phát hiện anh Nguyễn Văn Thành (43 tuổi, quê Thanh Hóa) chở chị X. vào khu vực rừng cao su thuộc xã Long Nguyên (huyện Bàu Bàng) để tâm sự nên nổi máu ghen tuông. Kiệt núp bên ngoài chờ anh Thành rời khỏi vườn cao su thì chặn xe lại dùng búa, dao đánh, đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Kiệt nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. VĂN NGỌC