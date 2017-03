Truy bắt kẻ xâm hại bé gái 14 tuổi

(PLO) - Ngày 12-1, Thượng tá Nguyễn Hữu Công – Phó Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương cho biết cơ quan điều tra công an thị xã đang truy bắt đối tượng N.H.H để làm rõ hành vi xâm hại trẻ em.