Truy bắt nghi can bị truy nã 3 năm

Trước đó, nhận được lệnh truy nã của cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai đối với nghi can Nguyễn Thị Hên theo quyết định số 19/QĐ-PC45 ngày 27-7-2012, công an phường Bình Hưng Hoà A đã tiến hành điều tra và phát hiện nghi can đáng nghi tại một căn nhà trên đường Gò Xoài (KP.18, phường Bình Hưng Hoà A) nên đã tiến hành kiểm tra và mời đối tượng về công an phường để làm rõ.

Căn nhà nơi nghi can Nguyễn Thị Hên tạm trú

Tại công an phường, ban đầu nghi can khai tên là Lộc, ở Bến Tre, không có giấy tờ tuỳ thân do bị mất. Nhưng sau đó nghi can buộc phải thừa nhận tên là Nguyễn Thị Hên, sinh năm 1971. Nghi can đã khai nhận vào khoảng năm 2010 tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiến đoạt tài sản rồi bỏ trốn. Từ đó đến nay đã cư trú ở nhiều nơi nhưng không có nơi ở cố định cho đến ngày bị bắt.