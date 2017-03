Truy bắt nghi can chém bốn người vì mâu thuẫn đá gà

Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan công an, Hùng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích từng bị công an phường lập hồ sơ xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Hùng cùng Toản hùn vốn mua bán gà chọi và tổ chức cá độ đá gà ăn tiền tại kho bãi, “chành” hàng dọc đường Võ Văn Kiệt (quận 6). Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án đồng thời kêu gọi Trần Quốc Toản, Huỳnh Quốc Hùng cùng những đối tượng liên quan sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ai biết hai nghi can Hùng và Toản đang lẩn trốn ở đâu xin báo tin về đội CSĐT- công an quận 6 (số 08.38542993) hoặc gọi số 0918 658658 gặp Trung tá Nguyễn Tấn Phương - đội phó CSĐT tội phạm về trật tự xã hội.