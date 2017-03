Truy bắt nghi can gây ra vụ giết người, cướp của

Quán cà phê nơi chị H. bước ra và gặp nạn.

Nạn nhân được xác định là một phụ nữ tên H. (sinh năm 1976) ở khu tập thể Nhạc Viện. Thời điểm trên, chị H. đi từ một quán cà phê thuộc đường Hào Nam ra ngoài lên khu tập thể gần đó, chị H. mang theo một túi xách bên trong có tiền và tài sản. Khi lên đến tầng hai của khu tập thể thì chị H. bất ngờ bị hai thanh niên dùng dao tấn công và cướp đi túi xách.

Ngay sau khi biết chuyện, gia đình đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng chị H. đã tử vong sau đó. Nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa đã vào cuộc truy tìm hung thủ gây án.

Sáng 7-1, một nghi can đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Được biết cả hai nghi can cùng sinh năm 1996, trú tỉnh Tuyên Quang. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang gắt gao truy lùng nghi can còn lại.