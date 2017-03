Truy bắt nghi can nhiễm HIV đi cướp, một CSGT bị thương

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 11g ngày 22-7, tổ công tác Đội CSGT Phú Lâm gồm Thượng úy Trương Tấn Thương (tổ trưởng), đại úy Trần Trung Hiếu, Trung úy Nguyễn Hoàng Minh, Thiếu úy Trần Văn Lượng nghe tiếng tri hô bị cướp của một phụ nữ chạy xe trên đường Trần Văn Giàu (hướng từ Bình Chánh về quận Bình Tân) nên truy đuổi theo đối tượng.

Tiến tại cơ quan công an. (ảnh do công an cung cấp)



Khi vừa qua cầu Bà Lát, đối tượng cho xe rẽ vào con đường dân sinh, chạy thêm một đoạn thì lực lượng CSGT khống chế được đối tượng. Đối tượng chống trả khiến một CSGT bị thương ở tay.

Ngay sau đó, người này được lực lượng CSGT đưa về bàn giao cho Công an xã Lê Minh Xuân xử lý.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Nguyễn Ngọc Tiến (33 tuổi, quê Long An, tạm trú Bình Chánh), bị nhiễm HIV. Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại iPhone 6 và một xe máy là phương tiện gây án. Lúc khống chế đối tượng, máu từ tay Tiến dính vào vết thương của một thành viên tổ tuần tra nên chiến sĩ này đã được đưa đi uống thuốc phơi nhiễm ở Bệnh viện Nhiệt Đới ngay trong chiều cùng ngày.