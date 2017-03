Truy bắt nghi can xông vào phòng trọ chém chết người

(PLO)- Ngày 3-9, Công an thị xã Dĩ An cho biết vẫn đang kết hợp với cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương truy bắt nghi can gây ra vụ án mạng tại khu phố Đông Tác (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) làm một người chết và hai người bị thương.