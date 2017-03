Truy bắt người Lào bắn trung úy công an Việt Nam

(PL)- Ngày 20-9, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ Thò Chông Pó, Thò Hua Lỳ (cùng trú huyện Sầm Tớ, Hủa Phăn, Lào) để điều tra đường dây ma túy Lào-Nghệ An và hành vi chống trả công an.

Hôm 16-9, từ thông tin một nhóm người (trong đó có Pó và Lỳ) mang 20 bánh heroin từ Lào vào Nghệ An, công an liền tổ chức vây bắt tại khu rừng xã Thông Thụ (huyện Quế Phong). Lúc này, một đối tượng đi cùng Lỳ, Pó đã nổ súng AK về phía lực lượng chức năng hòng giải thoát cho cả nhóm. Trung úy Lê Văn Tuấn (thuộc Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy, Công an huyện Quế Phong) bị trúng hai viên đạn vào người. Dù bị thương, anh Tuấn vẫn nỗ lực cùng đồng đội bắt gọn Pó và Lỳ, riêng kẻ xả súng trốn thoát. Tại cơ quan công an, Pó và Lỳ khai kẻ dùng súng AK là Nỏ Tủa (quốc tịch Lào). Cơ quan chức năng hai nước đang phối hợp truy bắt người này.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, thăm hỏi động viên Trung úy Tuấn. Ảnh: CTV Trung úy Tuấn được đưa đến BV Đa khoa huyện Quế Phong, BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, sau đó ra BV Việt-Đức (Hà Nội) tiếp tục cấp cứu, điều trị. Chiều 19-9, lãnh đạo ngành công an đã đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ cho anh. Đ.LAM