Truy bắt 'nhạc công' giật điện thoại của sinh viên

Ngày 17/1, đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết đã bàn giao Mai Ngọc Khánh (29 tuổi, ngụ phường 14, quận 10) cho công an phường 12 (quận 10) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 cùng ngày, trên đường Tô Hiến Thành (quận 10) tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an TP.HCM phát hiện Khánh ngồi sau xe do một thanh niên điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đeo bám theo.

Mai Ngọc Khánh tại cơ quan công an.

Đến trước số nhà 373-375 Cách Mạng Tháng Tám (phường 12, quận 10), Khánh với tay giật điện thoại của H.D.B (19 tuổi, sinh viên năm nhất trường Đại học Bách Khoa TP.HCM) rồi cả 2 tăng ga tẩu thoát. Lúc này, các trinh sát đặc nhiệm và người dân nghe tiếng tri hô lập tức truy đuổi theo.

Đến đường Ba Tháng Hai (quận 11) các trinh sát đặc nhiệm và người dân đã khống chế bắt được Khánh, riêng tên chạy xe máy chở Khánh đã nhanh chân tẩu thoát.

Sau đó, tổ tuần tra di lý Khánh cùng tang vật bàn giao công an phường 12 (quận 10) để điều tra xử lý theo chức năng. Tại cơ quan công an, bước đầu Khánh khai nhận đã hai lần đi cai nghiện ma túy, đang là nhạc công tự do (chơi đàn guitar và organ). Qua lời rủ rê của đồng bọn, Khánh đồng ý đi giật tài sản bán kiếm tiền chia nhau xài.