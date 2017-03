Truy bắt nhanh kẻ giết người đi mua trâu

Nạn nhân là anh Hà Văn Lả (40 tuổi, ở bản Củng, xã Ta Gia, huyện Than Uyên) bị chém nhiều nhát vào cổ, vai nhưng may mắn thoát chết, hiện đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Than Uyên. Sau 7 tiếng đồng hồ kể từ khi vụ án xảy ra, Công an huyện Than Uyên đã làm rõ và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Tòng Văn Chính (20 tuổi, ở bản Lun 1, xã Tà Mung – Than Uyên).

Bước đầu, Chính đã khai nhận: Khoảng 8h30 sáng 20/10, Chính điều khiển xe máy BKS 25T-033.64 đi chơi và gặp Đèo Văn Hồng (19 tuổi, ở cùng bản) xin đi nhờ. Trên đường đi, Hồng có nói với Chính rằng hắn có gặp 1 người đang đi đến bản Xong để mua trâu và hai tên đã bàn bạc việc giết người đi mua trâu cướp tiền.

Khi đi đến bản Khá, thấy anh Hà Văn Lả đang đi xe máy đến bản Xong nên chúng đã điều khiển xe máy đi trước hung hãn dùng dao chém và đẩy anh Lả xuống suối, Hồng nhảy xuống cướp của anh Lả 1 ví da bên trong có 1 triệu đồng, anh Lả đã vùng chạy hô hóa mọi người nên Chính và Hồng sợ lộ bỏ chạy, không cướp được số tiền 38 triệu đồng anh Lả bỏ trong cốp xe.

Sau khi gây án, Chính bỏ về nhà và bị bắt ngay sau đó, còn đối tượng Đèo Văn Hồng hiện đã bỏ trốn lên rừng. Công an huyện Than Uyên đang triển khai lực lượng truy bắt.





Theo Đình Thuấn (CAND)