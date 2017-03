Truy bắt nhóm chém người, cướp tiền ở chợ Bình Tây

Vụ cướp xảy ra vào khoảng lúc 18 giờ 30 ngày 10-9, sau khi chị Hà đóng cửa tiệm Mạnh Hà trên đường Chu Văn An (bên hông chợ Bình Tây) để về nhà. Lúc này chị Hà cầm túi xách trên tay phải, trong túi có gần 120 triệu đồng một ĐTDĐ và một máy tính bảng.



Hiện trường xảy ra vụ chém người cướp tiền trên đường Chu Văn An, quận 6

Bất ngờ, có bốn thanh niên độ tuổi 20-25 đi trên hai xe máy dừng phía trước cửa tiệm lề đường. Một người nhảy xuống xe, rút mã tấu cầm trên tay xấn tới chị Hà và bảo: “Đưa giỏ xách đây” rồi chém vào cánh tay phải của chị Hà.

Nạn nhân hoảng hốt tri hô “cướp, cướp” thì kẻ cướp đã giật lấy túi xách nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát. Sự việc xảy ra quá nhanh nên người nhà của nạn nhân cùng bà con tiểu thương xung quanh không ai kịp can thiệp, truy đuổi. Ngay sau đó nạn nhân được đưa đến BV quận 6 băng bó vết thương, may mắn nạn nhân chỉ bị thương tích nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo cơ quan công an, nhóm cướp có lẽ theo dõi thời gian sinh hoạt, đi về của nạn nhân trước khi gây án. Một hộ kinh doanh gần tiệm bách hóa của chị Hà có gắn camera quan sát và công an đã trích xuất hình ảnh nhóm cướp để tiến hành điều tra. Qua đó cho thấy bốn nghi can còn rất trẻ, ra tay tàn độc và có biểu hiện nghiện ma túy.



Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 6 đang ghi lại lời khai của nạn nhân Trần Thị Hà

Công an quận 6 xác định đây là vụ cướp việc có tính chất nghiêm trọng và đang tổ chức lực lượng truy bắt quyết liệt. Người dân địa phương phản ảnh khu vực chợ Bình Tây gần đây liên tục xảy ra các vụ cướp giật. Đối tượng hoạt động theo tính chất băng nhóm, có hung khí nguy hiểm, gây án táo tợn ngay giữa ban ngày.