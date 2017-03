Truy bắt nhóm gây rối quán bar MTM

Liên quan đến hai nhóm côn đồ dùng mã tấu chém nhau kinh hoàng tại quán bar MTM Clup trên đường Võ Thị Sáu thuộc phường Thống Nhất, TP Biên Hòa (Đồng Nai) ngày 29-7, Công an TP Biên Hòa cho biết tính đến thời điểm hiện tại cơ quan công an đã tạm giữ năm nghi can liên quan đến vụ việc. Do công an vẫn đang truy bắt các đối tượng còn lại nên danh tính các đối tượng bị bắt chưa được công bố.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, hai nhóm côn đồ trên có khoảng 80 đối tượng. Trong đó có một số đối tượng giang hồ có số má ngụ Hố Nai.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 28-7, trên trang mạng xã hội YouTube.com xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hỗn loạn trước cửa quán bar MTM tại TP Biên Hòa (Đồng Nai). Theo hình ảnh trong clip dài gần 1,5 phút cho thấy hàng chục thanh niên đứng trước cửa quán bar MTM cầm mã tấu, kiếm và hò hét.

Quán bar MTM nơi xảy ra sự việc. Ảnh: TD

Tiếp đó nhóm người lạ trên bất ngờ ồ ạt xông vào quán bar. Tuy nhiên, những người trong quán bar nhanh chóng đóng kín cửa lại. Không vào được bên trong, nhiều thanh niên dùng dao, kiếm chém vào cửa quán bar tạo nên âm thanh ghê rợn. Trong khi đó, những người khác ngồi trên xe máy cầm mã tấu vung lên sáng lóa án ngữ đoạn đường trước quán bar. Nhóm này hò hét, chĩa hung khí về phía quán bar sau đó rút khỏi hiện trường. Đoạn clip cũng cho thấy thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều người đi đường tụ tập theo dõi.

Một nhân viên của quán bar cho biết: “Khuya 27-7, một nhóm hơn 100 người (nhiều người mang theo hung khí) đi trên xe máy và đi bộ di chuyển trên đường Võ Thị Sáu hướng từ ngã tư Lạc Cường về sông Đồng Nai. Khi đến trước cửa quán bar thì bất ngờ kéo ùa vào gây gổ với bảo vệ. Hai bên xảy ra cự cãi một lúc thì nhóm người lạ bỏ đi. Khoảng bảy phút sau, nhóm người lạ trên bất ngờ kéo đến quán bar. Nhiều đối tượng mang theo hung khí xông vào trước quán bar chém loạn xạ. Rất may bảo vệ của quán bar nhanh chóng đóng cửa lại nên nhóm côn đồ chém bể cửa kiếng chứ không vào trong quán được. Vụ việc xảy ra trong vòng khoảng 20 giây thì nhóm người lạ bỏ đi. Hậu quả cửa kiếng của quán bar bị vỡ nát và một vị khách của quán bar bị thương nhẹ ở tay. Chưa dừng lại ở đó, ít phút sau nhóm người lạ trên lại tiếp tục kéo đến quán bar. Tuy nhiên, lúc này đã xuất hiện công an nên nhóm người lạ trên bỏ chạy”.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt ngăn chặn và bắt hai đối tượng ngay tại chỗ, thu giữ bốn mã tấu. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân của vụ việc trên là do mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên chơi trong quán bar. Sau đó, hai nhóm huy động lực lượng đến để giải quyết mâu thuẫn.

Được biết thời gian qua mặc dù các cơ quan chức năng TP Biên Hòa đã tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của các quán bar. Song tại một số quán bar vẫn diễn ra vi phạm gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây bức xúc cho người dân.