Truy bắt nhóm giết người trong đêm

Hiện trường vụ án mạng (H.N)

Trước đó, khoảng 19 giờ tối 12-1, người dân phát hiện anh V.M.T bị một nhóm thanh niên cầm hung khí truy đuổi. Nạn nhân chạy đến trước quán lẩu bò số 12-1 (đường Thủ Khoa Huân, khu phố Bình Phước A, thị xã Thuận An) thì anh T. bị một đối tượng dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường. Gây án xong nhóm đối tượng trên bỏ trốn.

Ngay sau nhận thông tin từ người dân, Công an thị xã Thuận An đã có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp lực lượng chức năng điều tra. Công an đã phát hiện, thu giữ một con dao Thái Lan (nghi là hung khí gây án) bị vứt bỏ gần hiện trường.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương truy bắt các nghi can liên quan đến vụ ra tay sát hại anh T.

N.ĐỨC