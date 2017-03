Truy bắt những kẻ giết người trong quán nhậu

Ngày 31/8, Công an quận 12 đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hải (22 tuổi; quê quán Vĩnh Long; tạm trú quận 12, TP HCM), đồng thời phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP HCM tiếp tục truy bắt 3 đồng bọn của Hải cùng tham gia vụ giết người tại một quán nhậu không số ở tổ 9, khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12.

Theo kết quả điều tra bước đầu của cơ quan Công an, vào khoảng 0h15 ngày 30/8, anh Nguyễn Thanh Sang (24 tuổi, quê Vĩnh Long) cùng chị Dương Thị Thu Thủy (21 tuổi; ngụ quận 12, TP HCM) và 6 người bạn đến quán nói trên để nhậu. Ngồi cạnh bàn của Sang là nhóm thanh niên gồm 4 nam và 1 cô gái tên Nguyễn Thị Ngọc Phụng (23 tuổi; ngụ quận 12). Giữa Thủy và Phụng vốn có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau, hai bên có lời qua tiếng lại. Phụng và 4 thanh niên lao đến đánh Thủy, anh Sang đứng ra can ngăn thì bị 1 đối tượng trong nhóm Phụng rút dao đâm vào cổ. Anh Sang được mọi người cấp cứu nhưng đã chết tại bệnh viện.



Theo P.T. (CAND)