Truy bắt ô tô chở thuốc lá nhập lậu trong đêm

Ngày 6-9, công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Hoàng (40 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Trần Văn Học (40 tuổi, ngụ Đăk Lăk) về hành vi vận chuyển, buôn bán thuốc lá ngoại.



Hai bị can bị công an bắt. Ảnh công an cung cấp

Trước đó, vào rạng sáng 30-8, công an tuần tra trên đoạn đường ĐT741B thuộc xã Tân Hưng (huyện Bàu Bàng) thì phát hiện xe ô tô chạy hướng từ tỉnh Bình Phước về TP.Thủ Dầu Một với tốc độ cao. Thấy có dấu hiệu nghi vấn nên lực lượng tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Lực lượng tuần tra tiến hành truy đuổi khoảng 2 km thì thì tài xế cho dừng xe và tung cửa bỏ trốn. Lúc này, trên xe chỉ còn Hoàng là phụ xe của Học đã được di lý về trụ Công an để kiểm tra. Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện bên trong xe có chứa hơn 11.200 gói thuốc lá nhãn hiệu Jet và Hero.

Mở rộng điều tra công an tiến hành bắt Học khi đối tượng này đang ở phòng trọ tại TP. Biên Hòa Đồng Nai). Bước đầu đối tượng này khai nhận số thuốc lá trên được mua tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước với giá 170 triệu đồng, đang trên đường vận chuyển về TP Biên Hòa để tiêu thụ.