Truy bắt thanh niên đâm thương vong ba người tại quán nhậu

Ngày 9-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang truy tìm Trương Hoàng Trung (sinh năm 1982, ngụ xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.



Thông tin ban đầu, chiều 7-6, tại quán nhậu Bà Bé thuộc ấp 5 (xã Tam An, huyện Long Thành) do có mâu thuẫn từ trước với Bùi Hoàng Nam (sinh năm 1990, ngụ ấp 4, xã Tam An) nên Trung gọi Nam lại bàn uống một ly bia. Sau khi Nam đến gần, Trung đưa ly bia cho Nam rồi bất ngờ dùng vỏ chai bia đập vào đầu Nam.



Hiện trường vụ án. Ảnh: HT

Thấy bạn bị đánh, Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1986) và Nguyễn Hải Hoàng (sinh năm 1983, cùng ngụ ấp 4, xã Tam An) đang nhậu bàn bên cạnh xông vào đánh Trung.

Lúc này, Trung dùng dao thủ sẵn trong người đâm Hiếu và Hoàng. Hậu quả, Hiếu bị đâm tử vong tại chỗ. Hoàng bị đâm vào cổ gây thương tích và đang cấp cứu tại BV Đồng Nai.

Sau khi gây án, Trung bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy lùng đối tượng.