Truy đuổi, bắt cướp taxi liều lĩnh trong đêm

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 9-9, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của anh Phạm Văn Thái, tài xế taxi Mai Linh vừa bị cướp tài sản và xe taxi tại khu vực dốc dài trên tỉnh lộ 5 (xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột). Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai ba tổ công tác chốt chặn trên QL14. Hơn 30 phút sau, tổ công tác do Thiếu tá Lưu Minh Thái - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1 làm tổ trưởng phát hiện xe taxi có đặc điểm giống chiếc xe vừa bị cướp chạy với tốc độ cao nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, người lái xe không chấp hành mà bỏ chạy, lập tức tổ CSGT dùng xe chuyên dụng truy đuổi gần 2 km mới ép được xe taxi vào lề. Vừa dừng xe, Huỳnh Tấn Thịnh (người cầm lái) liền mở cửa lao ra định bỏ trốn nhưng đã bị CSGT khống chế bắt gọn.

Huỳnh Tấn Thịnh (giữa) tại hiện trường thực nghiệm lại vụ cướp. Ảnh: ĐD

Qua khai thác tại chỗ, Thịnh thú nhận vừa gây ra vụ cướp xe taxi tại khu vực dốc dài. Thịnh khai tối cùng ngày, Thịnh giấu sẵn một con dao trong người rồi ra đường Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột gọi taxi Mai Linh chở về xã Ea Bar, Buôn Đôn. Khi đến dốc dài, Thịnh bảo tài xế dừng xe rồi bất ngờ rút dao khống chế từ phía sau, cướp một ví tiền, một điện thoại di động, sau đó cướp luôn xe taxi với mục đích chạy vào TP.HCM bán xe lấy tiền tiêu xài.

Sáng 10-9, Thịnh được Công an TP Buôn Ma Thuột dẫn đến hiện trường thực nghiệm lại vụ cướp, củng cố hồ sơ xử lý về hành vi cướp tài sản.

ĐẠI DŨNG