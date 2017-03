Truy đuổi hai tên cướp dây chuyền trên phố

Sự việc xảy ra rất chớp nhoáng khiến nạn nhân chưa kịp định thần.



Ngay lúc đó, từ phía sau, 3 người đàn ông trên 3 xe gắn máy tăng tốc truy đuổi. Qua các con hẻm nhỏ từ Lạc Long Quân đến Âu Cơ qua đường Khuông Việt đến trước nhà số 32, một trong 3 người đã đuổi kịp và làm cho hai tên cướp ngã xe.

Hai tên cướp giật dây chuyền bị tạm giữ tại công an phường

Hai người còn lại đến kịp không chế cả hai đưa về Công an P. 10, Q. Tân Bình.



Ba người đàn ông nghĩa hiệp kia chính là những người đã nhiều lần tham gia bắt cướp gồm các anh Nguyễn Văn Minh Tiến, Lâm Hiếu Long và Nguyễn Hữu Trọng.



Các anh cho biết đang đi trên đường phát hiện hành động khả nghi của hai tên cướp đã âm thầm theo dõi. Chúng vừa ra tay cũng kịp lúc các anh có mặt truy đuổi và tóm gọn.



Tại công an phường, tên giật dây chuyền được xác định là Lục Định An (17 tuổi, ngụ Q. Tân Phú). Người cầm lái chở An là Huỳnh Quốc Hòa (19 tuổi ngụ Q. 11). Khi hành sự cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.



Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý.

Theo Trần Chánh Nghĩa (VNN)