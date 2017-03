Truy đuổi hơn 10 km bắt giữ tên cướp giật táo tợn

Ngày 24-10, cơ quan Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự đối với Đông Quốc Hùng (19 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, Hùng điều khiển xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường tìm “con mồi” để cướp giật tài sản. Đi đến đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một), Hùng phát hiện chị Nguyễn Vương Thu Dung (46 tuổi) trên cổ có đeo sợ dây chuyền vàng 18K (bốn chỉ vàng) nên quyết định ra tay.



Nghi can Hùng bị bắt giữ.

Lúc này Hùng ép xe nạn nhân, giật phăng sợ dây chuyền, rồi nhanh chóng tăng ga tẩu thoát. Nghe tiếng tri hô của vợ, chồng chị Dung đã dùng xe máy truy đuổi tên cướp. Cùng lúc, lực lượng Công an phường Chánh Nghĩa tuần tra qua khu vực nên cũng nhanh chóng truy đuổi.



Trong suốt hành trình truy đuổi khoảng 10 km, Hùng phóng xe bạt mạng và luôn chống trả quyết liệt, dùng chân đạp vào đầu xe của lực lượng truy đuổi. Tuy nhiên, khi đến đoạn phường Hưng Định (thị xã Thuận An), Hùng bị lực lượng công an và người dân ép xe bắt giữ giao Công an TP Thủ Dầu Một cùng tang vật để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.