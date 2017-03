Truy đuổi hơn 10km bắt tên trộm xe tay ga liều lĩnh

Đối tượng Phú bị Công an xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè khống chế - Ảnh: Công an cung cấp



Theo ĐỨC THANH (TTO)



Khoảng 14g, chị Võ Hoàng Dung (xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) dựng chiếc xe Air Blade trước cửa nhà và quên rút chìa khóa.Lúc này, hai thanh niên đi xe máy vào quán nước của nhà chị Dung vờ gọi hai chai nước ngọt để uống. Thấy xe của chị Dung còn gắn chìa khóa, bất thình lình một tên đã nhanh chóng nhảy lên xe tay ga của chị Dung rồ ga bỏ chạy về hướng huyện Nhà Bè (TP.HCM). Tên đồng bọn bỏ lên xe chạy hướng ngược lại.Chị Dung liền tri hô và gọi điện thoại báo công an. Thấy nhiều người truy đuổi phía sau, tên cướp chạy xe bạt mạng ngược chiều trên đường Nguyễn Hữu Thọ (hướng từ Nhà Bè về quận 7, TP.HCM).Khi bị áp sát, tên này liền ép xe người truy đuổi vào xe tải và dùng mũ bảo hiểm ném lại nên đã cắt được đuôi.Nhận tin báo của Công an xã Long Hậu (Cần Giuộc, Long An), trung tá Lâm Ngọc Thích, trưởng Công an xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TP.HCM) liền thông báo cho lực lượng công an xã tổ chức chốt chặn ở ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ - Phạm Hữu Lầu quật ngã tên cướpTại trụ sở Công an xã Phước Kiển, tên cướp khai tên Nguyễn Văn Phú (22 tuổi, ngụ đường Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 4). Hiện công an đang lấy lời khai thêm của Phú để truy xét đồng bọn.Chị Dung cho biết đang chuẩn bị tiền để lên Bệnh viện Chợ Rẫy thăm chồng đang nằm viện. Trong cốp xe Air Blade chị có để 12 triệu đồng.