Truy đuổi tội phạm, ba công an bị thương

Chiều 24-6, Thiếu úy Nguyễn Thành An đã xuất viện trở về nhà sau hai ngày được y, bác sĩ BV 175 chăm sóc, điều trị thương tích. Ngoài ra, sức khỏe của Trung úy Nguyễn Văn Toản và Trung tá Lê Thành Hưng (Trưởng Công an phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM) đã hồi phục, bình ổn.

Thiếu úy Nguyễn Thanh An đang điều trị tại BV 175. Ảnh: XN

Được biết Công an quận Gò Vấp đang đề xuất Ban Giám đốc Công an TP.HCM khen thưởng ba sĩ quan công an bị thương tích khi truy đuổi tội phạm. Ngoài ra, Công an quận Gò Vấp đã chuyển hồ sơ cùng nghi can Sử Quốc Duyệt (32 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) cho Công an quận Tân Bình để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ ban đầu, đêm 22-6, hai anh An, Toản trên đường tuần tra phát hiện Sử Quốc Duyệt và Nguyễn Văn Chiến đi chung một xe máy có biểu hiện nghi vấn nên bám theo.

Khi qua đường Phan Huy Ích (quận Tân Bình), Chiến đậu xe phía trước cửa nhà số 10B cảnh giới để Duyệt lấy đoản tự chế phá khóa xe máy hiệu Wave S không người trông coi. Thực hiện xong hành vi trộm cắp, Duyệt quay đầu xe định tẩu thoát thì từ phía sau, Thiếu úy An lao tới túm lấy xe, quật ngã kẻ trộm. Duyệt lồm cồm đứng dậy rút đoản tự chế tấn công Thiếu úy An và trinh sát Toản. Dù bị thương nhưng hai anh An, Toản vẫn không nao núng, cố gắng khống chế được nghi can.

Thấy đồng bọn bị bắt, Chiến đứng cách đó không xa chạy xe máy trờ đến định giải vây thì bị Công an phường 15 (quận Tân Bình) phát hiện, bắt giữ.

Theo Thiếu úy An, anh không hề biết mình và đồng nghiệp bị thương tích cho đến khi nghi can tra tay vào còng. “Bấy giờ tôi cảm thấy đau ở bụng và bên hông nên vén áo xem mới biết mình bị kẻ cướp dùng cây đoản giấu trong người đâm hai nhát vào bụng và hông. Có thể tên cướp rút cây đoản giấu từ túi quần”.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, Duyệt khai nhận do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài lại thấy chiếc xe không người trông coi đã nảy sinh lòng tham. Duyệt từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mãn hạn tù không được bao lâu thì tái phạm. Riêng Chiến có hai tiền án về tội giết người và trộm cắp tài sản, hiện đang được tại ngoại.

Chiến khai không biết việc Duyệt đi cướp. Cụ thể, Duyệt rủ Chiến đến chở mình đi uống cà phê và lấy tiền thắng độ đá banh giải World Cup. Sau đó, Duyệt nói Chiến dừng xe cho xuống rồi trộm xe.

Theo nhận định của Thiếu úy An: “Bọn cướp ra tay rất chuyên nghiệp và manh động, có sự chuẩn bị trong trường hợp bị phát hiện”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Công an quận Gò Vấp cho biết Thiếu úy Nguyễn Thanh An vừa chuyển công tác về địa bàn được hơn hai tháng. Ban lãnh đạo, ban chỉ huy quận đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và có những hình thức khen thưởng kịp thời để các cán bộ, chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ công an nhận định những tên tội phạm cực kỳ táo tợn. Chúng manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Dù vậy chiến sĩ cảnh sát phải luôn trong tinh thần đề cao cảnh giác và phòng, chống tội phạm một cách kiên quyết.

XUÂN NGỌC