Truy ‘kho’ vũ khí của giang hồ quận 6

Ngày 14-3, công an tiếp tục làm rõ nguồn gốc số vũ khí mà Vũ Mạnh Sơn (tự Sơn Bắc, ngụ TP Hà Nội) mang theo, bắn vào chiều 12-3 làm náo loạn ở quận 6.

Công an xác định toàn bộ số vũ khí thu giữ được là của Sơn. Số súng đạn này gồm một khẩu súng K59 bên trong có bốn viên đạn, một khẩu súng giả K54 và một viên đạn, đầu đạn, một quả lựu đạn, hai trái mìn tự chế, bình xịt hơi cay, dao, một mô hình mìn tự chế và một viên đạn K59 để rời. Ngoài ra, tại hiện trường công an còn thu giữ được hai vỏ đạn K59.





Hiện trường khi xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: HT

Công an cho biết khoảng 15 giờ chiều 12-3, Công an phường 13 nhận được tin báo về việc tại khu vực hẻm 242 đường Bà Hom đang xảy ra vụ nổ súng và có xô xát giữa hai người đàn ông.

Công an phường đến hiện trường, phát hiện Sơn đang xô xát với Phan Ngọc Phú (tự Phú “rác”, ngụ quận 6). Ngay sau đó công an phường đã khống chế, đưa cả hai về trụ sở công an để làm việc.

Theo điều tra ban đầu, Sơn có mối quan hệ giang hồ với một người tên Thuận “trắng”. Chiều 12-3, Sơn đem theo số súng đạn nói trên tìm Phú, yêu cầu người này chở đến nhà Thuận “trắng” để giải quyết công việc. Khi Phú trả lời “không biết nhà”, không chở Sơn đi, người này bực tức, lấy khẩu K59 ra thị uy. Phú xông đến giật súng, trong lúc giằng co Sơn đã bóp cò khiến súng nổ hai lần.

Giằng co một lúc, Phú giật được súng, Sơn lấy trong người ra quả lựu đạn định cho nổ thì Phú và một số thanh niên xung quanh xông đến khống chế. Cùng thời điểm Công an phường 13 đã kịp thời có mặt, bắt giữ Sơn và đưa cả Phú về trụ sở làm việc.

Sơn đang bị điều tra về các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng. Công an cũng đang làm rõ các mối quan hệ của anh ta với những giang hồ có liên quan.