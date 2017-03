Truy lùng các đối tượng chuyên cướp giật trên quốc lộ 14

Trước những thông tin mà người dân phản ánh, Công an huyện Krông Púk và thị xã Buôn Hồ đã vào cuộc điều tra. Qua nhiều ngày mật phục, theo dõi xác minh vị trí nhóm đối tượng thường ra tay cướp tài sản của người đi đường thì vào khoảng 17h ngày 6/8, khi đang tuần tra tại địa bàn phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tổ tuần tra Công an thị xã Buôn Hồ đã phát hiện 2 đối tượng đi trên xe máy mang BKS 47U1-0063 có những biểu hiện khả nghi nên đã tiến hành kiểm tra giấy tờ và mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, danh tính của hai đối tượng được xác định là Nguyễn Ngọc Sơn (19 tuổi) và Nguyễn Phong (22 tuổi, cùng trú xã Pơng Đrang, huyện Krông Púk). Qua đấu tranh, cả hai khai nhận chính chúng đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn thị xã Buôn Hồ trong thời gian qua.

Hai ngày sau (8/8), cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Púk cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với tên Mai Phạm Hùng (18 tuổi, trú tại thôn 1, xã Ea Ngai, huyện Krông Púk) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo lời khai của Hùng, trong khoảng thời gian từ tháng 5, 8/2013, trên tuyến quốc lộ 14 đoạn từ huyện Krông Púk đến thị xã Buôn Hồ, Hùng cùng với một số đối tượng khác sử dụng xe máy mang BKS 47B1-315.51 để thực hiện trót lọt 7 vụ cướp giật dây chuyền vàng. Bị hại mà Hùng và đồng bọn gây ra đều là những phụ nữ đi trên xe máy, đeo dây chuyền vàng. Riêng tại xã Pơng Đrang, huyện Krông Púk đã có 4 người là Phan Thị Phương Hiền (27 tuổi), Nguyễn Thị Thu Oanh (24 tuổi), Võ Thị Thúy Hằng (45 tuổi) và Lê Thị Minh Thương (41 tuổi) xác nhận là nạn nhân của Hùng và đồng bọn.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Púk và thị xã Buôn Hồ tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại. Qua Báo CAND, Công an huyện Krông Púk và thị xã Buôn Hồ kêu gọi các đối tượng cần sớm ra trình diện để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Những ai là người bị hại của nhóm cướp giật trên xin liên hệ Công an huyện Krông Púk và thị xã Buôn Hồ để được hỗ trợ.





Theo V.T (CAND)