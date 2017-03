Truy lùng nhóm đối tượng dùng súng bắt cóc Phó Công an xã

Nhóm bắt cóc anh Tiến gồm 2 thanh niên lạ mặt, hùng hổ xông vào nhà, dùng súng và dao phớ uy hiếp, ép anh Tiến lên ngồi giữa xe máy của chúng.



Chiếc xe Yamaha của các đối tượng chở “con tin” lao vút đi trong bóng tối, một lúc sau điện thoại của vợ Tiến đã dồn dập đổ chuông. Đầu dây bên kia, các đối tượng yêu cầu gia đình anh Tiến mang 15 triệu đồng đến khu vực cầu Nguyễn thuộc huyện Đông Hưng (Thái Bình) để chuộc người. Chúng đe dọa, nếu gia đình không nộp đủ số tiền trên thì lên cầu Nguyễn mà… nhặt xác nạn nhân. Lo lắng, gia đình anh Tiến đã điện thoại trình báo Công an huyện Thái Thụy.



Nhận được tin báo của Công an huyện, trước tính chất nguy hiểm và cấp bách của vụ việc, Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, đã huy động gấp các lực lượng tinh nhuệ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Thái Thụy, Công an huyện Đông Hưng và Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn vào cuộc truy lùng nhóm bắt cóc và giải cứu “con tin”. Mệnh lệnh của Đại tá Nguyễn Đình Trung đối với các tổ công tác, đó là phải nhanh chóng truy đuổi, bắt giữ các đối tượng gây án, nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho “con tin” và chính lực lượng của mình.



Trong lúc đó, các đối tượng vẫn liên tục điện thoại về cho gia đình anh Tiến, yêu cầu đem tiền đến chuộc mạng nạn nhân. Theo hướng dẫn của lực lượng Công an, gia đình anh Tiến đã chấp thuận yêu cầu của các đối tượng, nhưng xin chúng cho thư thư thời gian để họ đi vay.



Trong lúc “giao dịch” giữa 2 bên diễn ra, các tổ công tác của Công an tỉnh Thái Bình đã nhanh chóng vào cuộc. Một tổ gồm 4 trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự do Trung tá Nhâm Ngọc Bình, Phó phòng chỉ huy, đi trên 2 xe máy đã có mặt, khép chặt 2 khu vực đầu cầu Nguyễn, nơi các đối tượng hẹn giao nhận tiền và “con tin”.







Cơ quan điều tra đang lấy lời khai của Trần Thế Cường.



Theo T.Hòa (CAND)



Vì có nguồn tin các đối tượng đang ở khách sạn Lam Sơn, thị trấn Đông Hưng nên một tổ công tác khác gồm Công an huyện Thái Thụy, Công an huyện Đông Hưng đã ập vào khách sạn Lam Sơn. Tuy nhiên, các đối tượng vừa trả phòng nghỉ, mang “con tin” đi cách đó khoảng 10 phút theo hướng đi Quảng Ninh. Thông tin trên nhanh chóng được báo cho tổ công tác đang phục kích trên cầu Nguyễn của Trung tá Nhâm Ngọc Bình. Ngay lập tức, Trung tá Bình và 3 cán bộ truy đuổi theo hướng chạy của các đối tượng.Cách cầu Nguyễn khoảng 10km, đến địa phận xã Đông Hải (Quỳnh Phụ), tổ công tác do Trung tá Bình chỉ huy phát hiện chiếc xe Yamaha, BKS 99Y1- 7657 của các đối tượng đang dựng ven đường. Ở cạnh đấy là 3 người, trong đó có 2 đối tượng và anh Tiến.Vì các đối tượng có súng nên Trung tá Bình đã phân công nhanh các cán bộ của mình chia 2 mũi khống chế, bắt giữ các đối tượng. Khi đến ngang chỗ đứng của các đối tượng, cả 4 đồng chí trong tổ công tác lập tức quăng xe, lao vào bắt giữ. Trung tá Nhâm Ngọc Bình và một đồng chí khống chế được đối tượng đang cầm dao phớ, khóa tay hắn lại.Trong lúc đó, đối tượng cầm khẩu súng nhanh chân chạy vọt sang bên kia đường. Lập tức, Thiếu tá Tô Văn Côi đuổi theo. Vừa chạy, đối tượng vừa chĩa súng về phía sau dọa bắn. Nhưng đồng chí Tô Văn Côi không hề nao núng buộc đối tượng xin hàng, lúc đó là khoảng 1h ngày 8/9.Hai đối tượng bị bắt giữ được dẫn giải về Phòng Cảnh sát hình sự để đấu tranh, khai thác ngay trong đêm. Danh tính của chúng được làm rõ là: Trần Thế Cường, 27 tuổi, trú tại xã Yên Thọ (Đông Triều, Quảng Ninh, đối tượng sử dụng súng) và Hoàng Văn Nèng, 24 tuổi, trú tại xã Kim Cúc (Bảo Lạc, Cao Bằng).Theo lời khai của 2 đối tượng, do trước đây, con trai anh Tiến học ở Quảng Ninh có vay của chúng 7,6 triệu đồng chưa trả nên chúng tìm về Thái Bình đòi. Không lùng được con, chúng bắt cóc bố để ép gia đình trả tiền chuộc gấp đôi số tiền nợ. Để chuẩn bị cho việc gây án, cách đây 1 tháng, các đối tượng đã lên Lạng Sơn mua một khẩu súng do Trung Quốc sản xuất với giá 6,4 triệu đồng