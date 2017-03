Truy lùng nhóm sát thủ bắn chết người trên phố

Đến khoảng 21 giờ, khi nhóm anh Thắng đang quây quần bên bộ bài, bất ngờ có hai xe máy chở theo năm đối tượng chạy đến. Dừng lại cách nhóm anh Thắng khoảng 5m, một tên trong bọn giương khẩu súng săn nhắm thẳng vào anh Thắng bóp cò. Hai tiếng nổ khô khốc liên tiếp vang lên làm anh Thắng đổ gục. Sau khi gây án, năm đối tượng nhảy lên xe chạy vào bóng đêm mất hút. Anh Thắng được mọi người tức tốc đưa đi cấp cứu, nhưng chưa đến bệnh viện đã tắt thở. “Bọn chúng có năm tên đi trên một xe Nouvo và một xe Wave. Trước đó, chúng đã đảo qua một vòng rồi dừng lại bắn anh Thắng. Sau đó, chúng bắn một phát chỉ thiên rồi lên xe bỏ đi” - một nhân chứng cho biết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Vinh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An điều tra truy tìm nhóm sát thủ.

Anh Thắng hiền lành, chăm chỉ, không gây mâu thuẫn với ai. Anh đã lập gia đình, có hai con nhỏ và sống bằng nghề bốc vác ở chợ Vinh.

Từ năm 2008 đến nay, tại khu vực sân vận động TP. Vinh, nơi anh Thắng bị bắn chết, đã xảy ra bốn vụ nổ súng để giải quyết mâu thuẫn.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra.





Theo VĂN TÌNH (CATP)