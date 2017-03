Truy lý do bị dừng xe, người dân bị công an viên quát nạt

Theo đó, một đôi nam nữ đang đi xe máy thì bị tổ công tác Công an huyện Lạng Giang yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Người đứng ra trực tiếp tiến hành kiểm tra là Trung úy Phạm Văn Huy, Công an huyện Lạng Giang.

Tuy nhiên, khi người điều khiển phương tiện yêu cầu được biết lỗi vi phạm trước khi xuất trình giấy tờ, Trung úy Huy không trả lời cụ thể mà chỉ nói rằng Công an xã Xuân Hương kiểm tra giấy tờ.

Ban đầu, cán bộ Công an huyện Lạng Giang giải quyết sự việc, người dân phòng ngồi phía sau.

Cùng lúc đó, một Công an viên trong tổ công tác chạy lại lớn tiếng yêu cầu chủ phương tiện phải xuất trình giấy tờ. Lý do người này đưa ra là thấy đôi nam nữ đi nhanh thì... tuýt còi dừng xe. Trong khi Công an viên này đang “đôi co” với đôi nam nữ thì một Công an viên khác “nhanh chân” chạy lại rút chìa khóa chiếc xe máy.

Người điều khiển phương tiện hỏi đoạn đường quy định tốc độ bao nhiêu km/h, vị Công an viên không trả lời mà chỉ kiên quyết cho rằng mình nhìn thấy xe đi nhanh. Bị chủ phương tiện “truy” lý do dừng xe, Công an viên này bực tức quát nạt: “Mày không làm việc được với tao”, rồi đi vào phía trong khu vực tổ công tác.

Trước cách hành xử khiếm nhã của Công an viên xã Xuân Hương, chủ phương tiện tỏ ra hết sức bất bình.

Trao đổi với PV về sự việc, ông Nguyễn Hoàng Tiến - Trưởng Công an huyện Lạng Giang - cho biết đã tiếp nhận thông tin về sự việc. Đây là trường hợp xảy ra tại địa phận xã Xuân Hương.

Công an viên quát nạt người điều khiển phương tiện.

Ông Tiến cho biết thêm, theo báo cáo của Phó Trưởng công an huyện, hôm đó quy trình làm việc của tổ công tác là đúng. “Tuy nhiên thái độ của người bị kiểm tra rất xấu, anh em đã cương quyết giữ xe và phát hiện thời điểm đó, người điều khiển phương tiện không mang giấy tờ”, ông Tiến nói.

Ông Tiến cũng thừa nhận, về hành xử của công an viên cấp xã, nếu như có sự việc đó thật thì phải rút kinh nghiệm. Ông Tiến đã giao cho Phó Trưởng công an huyện điều tra, làm rõ sự việc.

Theo Anh Thế - Quốc Đô (Dân trí)