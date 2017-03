Truy nã 1 phụ nữ bắt cóc trẻ em

Theo công an, năm 2006, Vượng (ảnh) đã bắt cóc một trẻ em của người quen ở Bình Tân rồi bỏ trốn.





Công an đã ra quyết định truy nã nhưng chưa tìm thấy bị can Vượng. Bất kỳ người nào khi phát hiện Vượng cũng có quyền bắt giữ giao cho công an, UBND hoặc VKS gần nhất. Sau khi bắt giữ người, cần liên lạc ngay với Công an quận Bình Tân, điện thoại 08.37560.136.