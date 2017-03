Truy nã chủ phòng vé máy bay chiếm đoạt 139 tỉ đồng

(PL)- Ngày 13-11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã quốc tế đặc biệt đối với vợ chồng Nguyễn Cảnh Ánh và Nguyễn Thị Mai (cùng trú xóm 6, xã Nghi Phú, TP Vinh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua vợ chồng Ánh, Mai mở nhiều phòng vé máy bay ở TP Vinh, Diễn Châu (Nghệ An), Hà Tĩnh, TP.HCM rồi vay tiền, lừa quyên góp tiền, huy động vốn... chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Theo cơ quan điều tra, có tám người dân trình báo, tố cáo vợ chồng Ánh, Mai đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 139 tỉ đồng. Có khả năng sau khi chiếm đoạt được số tiền “khủng” trên, vợ chồng Ánh, Mai đã trốn ra nước ngoài. Đ.LAM