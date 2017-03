Truy nã đặc biệt nghi can thảm sát ở Quảng Ninh

Ngày 26-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, trú tổ 07, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh về tội giết người và cướp tài sản.



Chân dung nghi phạm.

Nghi can có đặc điểm nhận dạng: Khuôn mặt chữ nhật, cao khoảng 1,8 m, sống mũi lõm, dái tai chúc, nếp tai dưới thụt. Dấu vết riêng: Sẹo chấm cách 4 cm sau mép trái.



Khi có thông tin về nghi can, ngay trong đêm 25-9 đến sáng 26-9, người dân và các lực lượng chức năng đã lục tung dọc bờ sông để tìm nghi phạm. Tất cả chốt liên giao thông đi ra khỏi Quảng Ninh đều có công an đứng chốt. Mọi ô tô ra khỏi địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều được yêu cầu dừng lại kiểm tra. Hiện có ba chốt chính tại chân cầu Đá Bạc trên quốc lộ 10, tại cổng chùa Trình trên quốc lộ 18, tại Trạm thu phí Đại Yên trên quốc lộ 18. Tất cả xe khách, taxi, xe con, xe tải và các phương tiện có dấu hiệu khả nghi đều phải kiểm tra.

Công an cũng thông báo: Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh theo số điện thoại 069.2808.133 hoặc số điện thoại 0913251857 của ông Thái Hồng Công, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh hoặc ông Nguyễn Quốc Trung, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại 0913.263421.

“Chúng tôi đảm bảo giữ bí mật cho người cung cấp thông tin về đối tượng truy nã. Người nào bao che, chứa chấp cho đối tượng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đề nghị thân nhân của đối tượng động viên, giải thích cho đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật” - Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo.



Nhà nghi phạm Dũng. Ảnh: ĐT

Khi biết chân dung nghi phạm, ngay từ sáng 25-9, những người thân của gia đình bà Hát đã xôn xao vì nghi phạm không ai khác là cháu rể của bà Hát.



Nghi phạm Dũng quê Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đã từng có tiền án, tiền sự về ma túy. Người dân xung quanh nhà Dũng cho biết Dũng từng đi tù bảy năm, hết hạn tù năm 2010. Dũng đã lấy vợ là cháu ruột của bà Hát, ở rể hơn 10 năm, có hai con trai.

Người vợ của Dũng (là cháu bà Hát) vô cùng đau đớn ngất lên ngất xuống khi hay thông tin nghi phạm là chồng mình. “Nếu chuyện này là sự thật, không gì đau đớn hơn” - một người thân của gia đình bà Hát cho biết.

Theo thông tin từ phía gia đình, cách ngày vụ thảm sát xảy ra khoảng một tuần, Dũng có đến nhà chị Thanh để tặng một con chó.

Theo người dân, nhà chị Thanh có nuôi ba con chó nhưng đêm xảy ra vụ thảm sát, họ không nghe tiếng chó sủa. Có điều này là vì mấy tháng trước Dũng nuôi rồi bán chó cho gia đình chị Thanh. Khoảng một tháng trước, Dũng lại mang đến tặng gia đình này một con chó nữa.

Theo một số người dân cạnh nhà Dũng, sáng 24-9, sau khi xảy ra vụ án tại nhà chị Thanh, Dũng vẫn còn ngồi chơi bài ở nhà. Vừa thấy bóng dáng người lạ đi vào khu vực, Dũng đã lẩn trốn như bóng ma. Hiện công an đang truy lùng tên sát nhân này và đồng phạm.