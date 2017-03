Truy nã giám đốc lừa vay tiền tỉ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định truy nã đối với bị can Lê Thanh Thao (47 tuổi, giám đốc DNTN Toàn Thắng, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, một số hộ dân ở xã Tân Thành, huyện Châu Đức đang cần vốn đầu tư sản xuất nông nghiệp, nghe Thao “nổ” quan hệ rộng, có thể làm nhanh thủ tục vay tiền ngân hàng nên họ đã nhờ Thao vay hộ. Thao đặt điều kiện Thao hoặc người nhà của Thao phải đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đỏ) mới vay giúp. Các hộ dân cần vay tiền đã đồng ý để Thao ký với họ hợp đồng ủy quyền hoặc thỏa thuận đứng tên trên giấy đỏ. Từ đây, Thao làm thủ tục chuyển tên người sử dụng đất sang tên Thao hoặc người nhà của Thao.

Cụ thể, vợ chồng ông Lê Văn Trương (xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành) nhờ Thao vay 200 triệu đồng. Vợ chồng ông Trương phải lập giấy ủy quyền cho vợ Thao được quyền chuyển nhượng, thế chấp, cho thuê hơn 3.800 m2 đất tại xã Hắc Dịch trong thời hạn 10 năm. Dựa vào giấy ủy quyền, vợ chồng Thao đem thế chấp 3.800 m2 đất vay ngân hàng gần 1,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, Thao không đưa số tiền vay cho ông Trương như thỏa thuận.

Bị can Lê Thanh Thao và quyết định truy nã. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Tương tự, vợ chồng bà Dương Thị Gần (xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) nhờ Thao vay ngân hàng 100 triệu đồng. Thao hướng dẫn bà Gần chuyển tên trong giấy đỏ qua tên Thao. Sau đó, Thao dùng lô đất của bà Gần vay ngân hàng 251 triệu đồng nhưng chỉ đưa lại cho bà 37 triệu đồng. Vợ chồng ông Phan Văn Bày (xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành) cũng nhờ Thao làm thủ tục vay 150 triệu đồng. Thao cũng đứng tên trên giấy tờ đất của ông Bày để vay 431 triệu đồng nhưng chỉ đưa cho ông Bày 150 triệu đồng.

Cùng với thủ đoạn này, Thao đã sang tên trên giấy đỏ của bốn gia đình khác qua tên mình rồi thế chấp vay tiền ngân hàng. Tổng cộng, Thao đã dùng giấy đỏ của bảy hộ dân để ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Đại Á - Chi nhánh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vay số tiền 2 tỉ đồng, thời hạn vay là 12 tháng.

Đến hạn, Thao không trả được nợ nên ngân hàng khởi kiện yêu cầu Thao phải trả tiền vốn đã vay cùng với tiền lãi. Tháng 7-2011, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu buộc Thao phải trả cho Ngân hàng TMCP Đại Á số tiền vốn là 2 tỉ đồng, lãi trong hạn là gần 100 triệu đồng, tiền lãi quá hạn gần 230 triệu đồng. Nếu vợ chồng Thao, em Thao không trả được nợ thì ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án bán đấu giá tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất của bảy gia đình bị Thao lừa đảo.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra cho thấy Thao thỏa thuận đứng tên giùm rồi chuyển từ tên người khác sang tên Thao hoặc vợ Thao, em ruột Thao để thế chấp vay tiền ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt. Sau khi vay ngân hàng, Thao không đưa tiền cho các hộ dân hoặc đưa tiền không đầy đủ như đã thỏa thuận. Đến thời hạn trả nợ, Thao không trả nợ như đã cam kết với ngân hàng. Hành vi của Thao dẫn tới nguy cơ làm các hộ dân bị mất đất. Sau khi xảy ra sự việc, công an vào cuộc thì Thao bỏ trốn khỏi địa phương tới nay. Vào tháng 2-2015, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Thao về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.