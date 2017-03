Truy nã giám đốc trốn thuế 33 tỉ đồng

Công an quận Bình Tân (TP.HCM) vừa ra quyết định truy nã Ngô Văn Mạnh (45 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Giấy An Lạc, phường An Lạc, quận Bình Tân) về hành vi trốn thuế.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác quản lý địa bàn, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an quận Bình Tân phát hiện Công ty Giấy An Lạc có hoạt động cân tải trọng các loại xe nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sáng 24-7-2014, Đội Cảnh sát kinh tế quận phối hợp cùng Công an phường An Lạc tiến hành kiểm tra và bắt quả tang nhân viên công ty đang cân tải trọng cho xe với giá 30.000 đồng/xe. Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty An Lạc về hành vi kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ngô Văn Mạnh đang bị truy nã. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Tại thời điểm kiểm tra ông Mạnh không có mặt nên công an làm việc với người đại diện công ty là bà Ngô Thu Mỹ. Bà Mỹ khai Công ty Giấy An Lạc mua bán giấy phế liệu của những khách hàng vãng lai, không có hóa đơn chứng từ, còn việc báo cáo thuế do ông Mạnh thực hiện. Trong kho của Công ty An Lạc thời điểm đó có chứa 8 tấn giấy phế liệu không có hóa đơn, chứng từ. Trước các dấu hiệu về tội kinh doanh trái phép, trốn thuế, công an đã ra quyết định khám xét khẩn cấp, thu giữ các tài liệu của Công ty An Lạc, đồng thời niêm phong 8 tấn giấy giao cho bà Mỹ quản lý để phục vụ điều tra.

Quá trình điều tra, xác minh, Công an quận Bình Tân phát hiện từ tháng 5-2012 đến tháng 8-2013, Công ty An Lạc chỉ duy nhất kê khai bán hàng hóa cho một công ty ở huyện Bình Chánh. Ngoài ra, việc kê khai hàng hóa mua vào của chín công ty khi công an xác minh thì đa số các công ty này đã “biến mất” khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh, hoặc tạm dừng kinh doanh. Từ các chứng cứ thu thập được, công an xác định hóa đơn kê khai hàng hóa đầu vào của Công ty Giấy An Lạc là bất hợp pháp, nhằm mục đích hợp thức hóa hàng hóa mua vào không rõ nguồn gốc để trốn thuế. Tháng 6-2015, Cục Thuế TP.HCM kết luận số tiền mà Công ty An Lạc trốn thuế là gần 33 tỉ đồng.

Xác minh nhân thân của Ngô Văn Mạnh, công an xác định công an xã nơi Mạnh đăng ký thường trú ở Đạ Tẻh, Lâm Đồng đã làm hồ sơ khống nhập hộ khẩu cho Mạnh. Trên thực tế Mạnh không phải là người địa phương, không có mặt ở địa phương nên Công an quận Bình Tân chưa xác minh được nhân thân, tiền án, tiền sự của Mạnh