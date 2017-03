Truy nã kẻ kẻ che giấu cho Dương Chí Dũng bỏ trốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối tượng Đồng Xuân Phong (sinh ngày 11-5-1974, đăng ký hộ khẩu thường trú ở 123 Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng; chỗ ở trước khi bỏ trốn tại 123 Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Đồng Xuân Phong đã che giấu cho bị can Dương Chí Dũng (ảnh) bỏ trốn trước đây

Đồng Xuân Phong bị truy nã vì đã che giấu cho bị can Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam, bỏ trốn trước đây. Phong nguyên là cán bộ Đội chống buôn lậu, Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Trước đó, sáng ngày 18-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và khám xét nơi ở đối với ông Dương Chí Dũng (SN 1957, trú ở phố Nguyên Hồng, quận Đống Đa, Hà Nội), Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ GTVT, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 165 Bộ luật hình sự xảy ra tại Vinalines.

Tuy nhiên, vào thời điểm khám xét, bị can Dương Chí Dũng đã không có mặt tại nơi ở. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã kiên trì thuyết phục gia đình, thân nhân của Dương Chí Dũng vận động đối tượng ra đầu thú, nhưng không có kết quả.

Cùng ngày 18-5, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đặc biệt số 01/C48-P2 trong toàn quốc, đồng thời phối hợp với tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Dương Chí Dũng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, sau một thời gian khẩn trương tiến hành các biện pháp truy bắt, ngày 4-9, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã bắt giữ được Dương Chí Dũng. Ngày 5-10, bị can Dương Chí Dũng đã được dẫn giải từ TPHCM ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi bắt được bị can Dương Chí Dũng, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã kêu gọi những ai có hành vi che giấu, tiếp tay cho Dương Chí Dũng bỏ trốn, nếu ra tự thú sẽ được hưởng khoan hồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị ai biết được thông tin về Đồng Xuân Phong, báo ngay cho cơ quan Cảnh sát điều điều tra Bộ Công an theo số điện thoại: 069.22573.