Truy nã kẻ môi giới hối lộ

Cường nằm trong đường dây chạy án của Đậu Huy Đôi (SN 1954, ngụ P. Thạnh Mỹ Lợi, Q2) mà Báo CATP từng phản ánh.

Lợi dụng việc Lê Nguyên Khoa bị bắt trong một vụ án, Đậu Huy Đôi đã móc nối với một số đối tượng khác chạy án cho Khoa để lấy tiền. Sau đó, Đôi bị bắt và khai nhận: khi Khoa còn bị tạm giam, một người tên Cường (hiện chưa rõ lai lịch) đã bàn với Đôi tìm cách chạy án cho hắn. Theo đó, mức giá mà Cường đưa ra để thương lượng là: nếu phía bị hại đưa 10 ngàn USD thì Khoa sẽ nhận khung án từ ba đến năm năm tù, 20 ngàn USD sẽ được hưởng án treo, 30 ngàn USD sẽ được tuyên trắng án. Cả hai tìm gặp bà Trần Thị Thúy Nga (mẹ Khoa) để thỏa thuận giá cả cho việc chạy án. Cường đã trực tiếp nhận của bà Nga 55 triệu đồng và đã đưa cho Đôi 40 triệu. Đầu tháng 2-2013, Đôi bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất khi đang nhận các giấy tờ và 50 triệu đồng của Khoa. Tổng cộng, Đôi đã nhận 90 triệu đồng tiền chạy án từ gia đình Khoa.

Theo lời khai của Đôi, cơ quan điều tra đã xác định được danh tính của tên Cường. Ngày 23-4-2013, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Cường về tội “môi giới hối lộ”. Do bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với y. Trần Văn Cường đang ở đâu hãy ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nếu ai phát hiện hoặc biết tin tức của Cường, vui lòng thông báo cho Cơ quan ANĐT Công an TPHCM (số 4, Phan Đăng Lưu, P14, Q. Bình Thạnh) và ĐTV Đặng Văn Loát, số ĐT: (08).38414579.

