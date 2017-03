Truy nã một phó chủ tịch xã

Chân dung ông Võ Hoàng Triều - Ảnh: C.T.V



Theo thượng tá Nguyễn Văn Quý, Phó trưởng Công an H.Bình Chánh, thời gian qua, tình trạng phân lô bán đất nền trái phép đã diễn ra hết sức phức tạp tại H.Bình Chánh, nhất là ở xã Vĩnh Lộc A.Mới đây, Thanh tra xây dựng H.Bình Chánh kiểm tra công tác quản lý, cấp phép xây dựng tại xã Vĩnh Lộc A và phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm về đất đai, nên Công an H.Bình Chánh vào cuộc điều tra và xác định ông Triều có nhiều dấu hiệu vi phạm.Trong thời gian ông Triều phụ trách về xây dựng đô thị, ông Triều đã giải quyết nhiều trường hợp cấp phép xây dựng không đúng quy định. Mặc dù đất nông nghiệp, ông Triều cũng cấp phép xây dựng…Với những tài liệu chứng cứ trên, ngày 11.4.2012, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Chánh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Triều phục vụ công tác điều tra, nhưng ông Triều đã rời khỏi địa phương, không khai báo, nên ra quyết định truy nã.Công an H.Bình Chánh kêu gọi ông Triều ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ai biết ông Triều ở đâu hãy báo về Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an H.Bình Chánh qua số ĐT: (08) 37606921.Theo Đàm Huy - Giang Phương (TNO)