Truy nã một “trùm” lừa hơn 800 người

Trước đó, ngày 6-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có lệnh bắt tạm giam nhưng Hải đã bỏ trốn. Từ tháng 7-2007 đến khi bị phát hiện, Hải đã lấy tên một công ty không có thật và lập trang web www.callyinvest.com để kinh doanh tài chính đa cấp. Hải và đồng bọn đã chiếm đoạt hơn bảy tỷ đồng từ hơn 800 nhà đầu tư, chủ yếu ở Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng. Hiện công an đã khởi tố ba người trong đường dây này, bắt tạm giam một người, cho tại ngoại một người.

Riêng trang web colonyinvest.net, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 12 đối tượng, trong đó bắt tạm giam 11 người, cho tại ngoại một người. Tính đến nay, các đối tượng khai đã chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng của hàng ngàn người tại 20 tỉnh, thành phố.

Ngày 20-11, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo Công an TP, Sở Bưu chính-Viễn thông, Sở Văn hóa-Thông tin khẩn trương phối hợp điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của tập thể, cá nhân liên quan trong các đường dây lừa đảo qua mạng để xử lý nghiêm. Các ngành cần đề ra biện pháp có hiệu quả hơn phòng ngừa tội phạm lừa đảo qua mạng trong thời gian tới. Riêng ngành ngân hàng cần có một số giải pháp tích cực trước mắt để khắc phục hậu quả đã xảy ra.

Hôm qua, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt một trùm lừa đảo lãi suất cao trên mạng là Phan Xuân Tiến (27 tuổi, ở Hà Tĩnh). Phan Xuân Tiến quen với Huỳnh Văn Sửu (ở TP.HCM) và Phan Ngọc Xu (ở Tây Ninh) khi cả ba tham gia bán hàng đa cấp tại TP.HCM. Thông qua Tiến và Xu, ngày 28-6, Sửu bàn với một số đối tượng ở TP Vinh thiết lập hệ thống gửi tiền qua mạng tại Nghệ An và các tỉnh lân cận. Trong đó, Tiến là đầu mối đại lý cấp một. Tiến và đồng bọn đã lôi kéo được rất nhiều người trong và ngoài tỉnh tham gia đầu tư gửi tiền vào mạng Colonyinvest. Sau khi vụ lừa đảo trên mạng bị phanh phui, các đối tượng cầm đầu ở các địa phương khác bị bắt, Tiến đã đánh sập mạng và lẩn trốn ở nhà một người quen.