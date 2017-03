Truy nã nguyên nhân viên kế toán của Công ty TNHH chứng khoán ACB

Ngày 4-5-2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã Nguyễn Đức Cảnh (quê xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, tạm trú phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 18-12-2007, Nguyễn Đức Cảnh được ACBS tuyển làm nhân viên kế toán. Cảnh được phân công phụ trách công việc kế toán ngoại bảng, theo dõi, quản lý và đối chiếu số dư chứng khoán của các khách hàng lưu ký chứng khoán tại ACBS. Để thực hiện nhiệm vụ trên, Cảnh được Công ty ACBS cấp quyền “ACBS_HT DS sở hữu CK” (quyền “danh sách sở hữu chứng khoán”). Nhân viên được cấp quyền này có thể thực hiện hai công việc: truy xuất danh sách khách hàng và số dư chứng khoán của khách hàng lưu ký tại Công ty ACBS, báo có cổ phiếu phát hành thêm. Cảnh chỉ được thực hiện nghiệp vụ thứ nhất, còn nghiệp vụ “báo có cổ phiếu phát hành thêm” là nhiệm vụ của nhân viên Phòng dịch vụ chứng khoán Công ty ACBS. Tuy nhiên, với quyền “ACBS_HT DS sở hữu CK”, Nguyễn Đức Cảnh có thể thao tác thực hiện nghiệp vụ “báo có cổ phiếu phát hành thêm”. Đây là sơ hở trong phần mềm hệ thống của Công ty ACBS. Phát hiện điều này, Cảnh nảy sinh ý định báo có phát hành thêm cổ phiếu khống, sau đó đặt lệnh bán để chiếm đoạt tiền.

Nguyễn Đức Cảnh

Tiến hành mưu đồ trên, ngày 9-5-2009, Nguyễn Đức Cảnh đến khách sạn M.Y 2 ở quận Phú Nhuận đề nghị xin nhận lại giấy chứng minh nhân dân (CMND) bỏ quên dù thực tế Cảnh không hề lưu trú tại khách sạn này. Do không kiểm tra kỹ, nhân viên khách sạn đã đưa cho Cảnh CMND mang tên Nguyễn Quốc Tồn. Ngày 11-5-2009, Cảnh dùng CMND này mở tài khoản tiền gửi và tài khoản giao dịch chứng khoán số tại ACBS.

Thời gian này, Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí (mã chứng khoán PVS) đang phát hành thêm cổ phiếu loại “cổ phiếu thực hiện quyền mua” cho cổ đông hiện hữu của công ty với giá mua bằng mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Cảnh dùng username (tên tài khoản đăng nhập) của một nhân viên cùng phòng thực hiện báo có phát hành thêm 8.400 cổ phiếu PVS khống vào tài khoản mang tên Nguyễn Quốc Tồn. Tiếp theo, Cảnh đặt lệnh bán số cổ phiếu này được 298.850.750 đồng (đã trừ phí giao dịch) rồi rút dần tiền ra tiêu xài. Thấy có thể thực hiện hành vi sai phạm một cách dễ dàng, Cảnh tiếp tục lưu ký khống 5.000 cổ phiếu SSI và 9.080 cổ phiếu FPT vào tài khoản mang tên Nguyễn Quốc Tồn. Tuy nhiên, việc lưu ký khống này chưa thực hiện được do Cảnh không lấy cắp được username và password của nhân viên thực hiện nhiệm vụ này.

Cuối tháng 5-2009, bộ phận nghiệp vụ của ACBS tiến hành kiểm tra hệ thống và phát hiện việc làm gian dối của Cảnh. Ngay lập tức tài khoản mang tên Nguyễn Quốc Tồn bị phong tỏa và sự việc được báo với lãnh đạo ACBS. Hậu quả do hành vi của Cảnh gây ra được ACBS gấp rút khắc phục nên không có sự cố nào đáng tiếc xảy ra. Hiện Cảnh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ai có thông tin về Nguyễn Đức Cảnh xin báo với cơ quan công an gần nhất hoặc báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Đội 8 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ), số ĐT: 08.38640508 hoặc 08.38650444.

Theo P.V (CATP)