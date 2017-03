Truy nã quốc tế cặp vợ chồng lừa đảo 400 tỉ đồng

Hồ Minh Hậu 36 tuổi, là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu nông thổ sản An Bình Phú và vợ là Phạm Thị Ái Loan, 35 tuổi, là Giám đốc Công ty TNHH An Phúc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã đồng loạt khám xét 3 công ty do cặp vợ chồng Hậu, Loan lập ra là Công ty TNHH An Bình Phú (trụ sở tại Bảo Lộc, Lâm Đồng), Công ty TNHH Sản xuất - thương mại - xây dựng - dịch vụ vận tải Minh Chí (trụ sở tại 52A đường Đồng Xoài, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM) và Công ty TNHH An Phúc (trụ sở tại huyện Dĩ An, Bình Dương).

Được biết, tháng 2-2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Hậu, Loan về tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo hồ sơ điều tra, vào năm 2008-2009, cặp vợ chồng này và một số đối tượng khác đã lập các doanh nghiệp như Công ty TNHH Minh Chí, Công ty cổ phần An Bình Phú, Công ty TNHH An Phú, sau đó có hành vi gian dối trong việc sử dụng tài sản thế chấp để vay vốn của chi nhánh một ngân hàng liên doanh tại TP.HCM rồi chiếm đoạt tiền vay. Sau khi lừa đảo chiếm đoạt số tiền vay, vào tháng 12-2009, cặp vợ chồng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú (tại quận Tân Bình, TP.HCM).

Phát hiện vụ lừa đảo này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với hai bị can Hậu, Loan vào ngày 12-2-2009. Ngoài ra, vợ chồng Hậu, Loan còn lừa đảo vay tiền của một ngân hàng thương mại khác. Thủ đoạn của chúng là tạo dựng hợp đồng mua bán nông sản xuất khẩu khống hoặc nâng khống các hợp đồng mua bán cà phê xuất khẩu rồi dùng các hợp đồng khống này làm tài sản thế chấp để vay vốn của các chi nhánh ngân hàng ở TP.HCM, Bình Dương, Bình Định... rồi chiếm hưởng, sau đó bỏ trốn. Ước tính tổng số tiền cặp vợ chồng này lừa các ngân hàng lên đến gần 400 tỉ đồng.

Đến giữa tháng 3-2010, cơ quan điều tra xét thấy có dấu hiệu cặp vợ chồng Hậu, Loan bỏ trốn ra nước ngoài nên quyết định phối hợp Interpol truy nã quốc tế.

Theo HNM