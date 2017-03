Truy nã toàn cầu người ba lần hối lộ đại tá công an

Hồ sơ truy nã bà Hạnh cũng đã được Văn phòng Interpol tại Pháp thông báo cho các quốc gia thành viên phối hợp truy bắt.

Trước đó, một Việt kiều Mỹ tố cáo lên cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận việc bị bà Hạnh chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng. Trong thời gian bị triệu tập làm rõ, bà Hạnh đã ba lần đến nhà riêng Đại tá Nguyễn Đắc Minh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45 - Công an tỉnh Bình Thuận), để hối lộ hàng chục triệu đồng cùng quà giá trị. Đại tá Minh đã kiên quyết từ chối, báo cáo đơn vị lập biên bản; đưa tiền, quà nộp cơ quan.

Đầu tháng 2-2012, Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam bà Hạnh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, VKSND tỉnh Bình Thuận không chấp nhận, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra đình chỉ các hoạt động tố tụng đối với bà Hạnh. Sau khi củng cố chứng cứ, Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Hạnh nhưng khi thực hiện lệnh bắt giam thì bà Hạnh đã bỏ trốn.