Truy nã toàn quốc một Trưởng khoa Dược

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ tháng 3 đến tháng 7/2007, Huỳnh Thị Hoàng Mai đã 9 lần lợi dụng chức danh Trưởng khoa Dược Trung tâm Y tế huyện Ninh Hòa, liên hệ Công ty TNHH Dược phẩm Vạn Thạnh có trụ sở giao dịch ở 205 đường 2-4, TP Nha Trang để mua thuốc Lamivudin cho cá nhân với giá rẻ hơn so với giá thị trường, rồi đưa ra bên ngoài bán lại để tư lợi. 9 lô thuốc mà bà Hoàng Mai đã mua có tổng trị giá 1.077.083.000 đồng, nhưng chỉ thanh toán 521.480.000 đồng, số tiền còn lại treo nợ cho tới nay.

Quyết định truy nã và bị can Huỳnh Thị Hoàng Mai

Sau khi tiến hành xác minh điều tra, thu thập các chứng cứ tài liệu có liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Hoàng Mai về tội danh nêu trên, nhưng Hoàng Mai đã bỏ trốn, nên phải ra lệnh truy nã đặc biệt. Được biết Hoàng Thị Huỳnh Mai có trình độ dược sĩ đại học, đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng trước khi khởi tố.

Qua bản ảnh và lệnh truy nã kèm theo, đề nghị mọi công dân khi phát hiện bị can Hoàng Mai ở đâu đều có quyền bắt giữ và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin cho Công an tỉnh Khánh Hòa qua điện thoại (059) 3691247. Những trường hợp che giấu tội phạm đều bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Theo Hữu Toàn (CAND)